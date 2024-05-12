Любителей классической музыки ждут сразу две музыкальные экспедиции во Владимирской...

Любителей классической музыки ждут сразу две музыкальные экспедиции во Владимирской области.«Экспедиционный» формат по задумке маэстро Артема Маркина трансформировался в фестиваль «Симфоническая экспедиция», который сохранит принцип культурно-исторического путешествия, но с акцентом на симфонической музыке.Она состоится с 6 по 14 июня (2024 года) в исторически значимых местах нашего региона с участием Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, а также солистов ведущих симфонических оркестров России.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Фестиваль откроется в день рождения маэстро Артема Маркина 6 июня на площадке знаменитого археологического памятника - стоянке древнего человека «Сунгирь»; продолжится 7 июня в усадьбе Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района.10 июня концерт состоится на открытой площадке в селе Ворша Собинского района.12 июня, в День России, концерт пройдет на месте исчезнувшего древнерусского города Ярополча-Залесского в Вязниковском районе.13 июня «Симфоническая экспедиция» выступит на родине писателя Владимира Солоухина в Алепино Собинского района, а 14 июня фестиваль завершится на Соборной площади города Владимира.«Музыкальная экспедиция» под руководством Бориса Андрианова продолжит свой путь по регионам России с акцентом на камерные программы.Во Владимирской области фестиваль пройдет с 7 по 9 июня в Суздале и Суздальском районе.Откроется фестиваль 7 июня во дворике за «МираЦентром» джазовым концертом с участием братьев Ивановых и Полины Орбах, и будет посвящён 100-летию Ш.Азнавура.8 июня в селе Кибол состоится камерный концерт дуэта Бориса Андрианова (виолончель) и Дмитрия Илларионова (гитара).Ранним вечером этого же дня (8 июня) в Суздальском Кремле запланировано главное событие – Концерт оркестра «Questa Musica» п/у Филиппа Чижевского, венчать который будет «Струнная Серенада» П.И. Чайковского.А вечером на закате в Кидекше в исполнении Андрея Волосовского и «Moscow Percussion Ensemble» прозвучит знаменитое «Canto Ostinato» Симеона тен Хольта – музыка, которая перезагрузит и соединит с природой каждого слушателя.В воскресенье 9 июня днём в ГЭС на Нерли (село Заполицы) в исполнении Даниила Когана и музыкантов проекта «Притяжение» прозвучит октет Э. Энеску.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области