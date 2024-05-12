Суздаль получил еще один подарок к своему 1000-летию Российский открытый фестиваль анимационного...

Суздаль получил еще один подарок к своему 1000-летиюРоссийский открытый фестиваль анимационного кино в Суздале, который уже на протяжении двадцати двух лет собирает мультипликаторов со всей страны, сделал подарок к тысячелетию древнего города.В рамках фестивальной лаборатории "Анимадок" организаторы создали мультфильм "Город мастеров". В главной роли - Суздаль.- Само название "Суздаль" происходит от глагола "создать", "вылепить из глины".Работа над фильмом велась в самом городе. Участие приняли 9 мультипликаторов из разных регионов страны.На создание анимации потребовалось четыре съёмочных дня. Большую часть времени - полтора месяца, заняли монтаж и графика.Пятиминутный мультфильм рассказывает об истории Суздаля, начиная с 1024-го года - времени, когда он впервые был упомянут в летописи - и до настоящего времен.Это фильм - подарок, открытка, признание городу в любви - так о своём творении, говорят мультипликаторы.