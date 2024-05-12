В Кольчугинском доме-интернате нашли просроченные лекарства Кольчугинской межрайонной...

В Кольчугинском доме-интернате нашли просроченные лекарстваКольчугинской межрайонной прокуратурой в апреле 2024 года обнаружены многочисленные нарушения законодательства о защите прав маломобильных групп граждан в ГАУСОВО «Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» в поселке Бавлены.К примеру, не функционировало карантинное отделение, найдены лекарства с истекшим сроком годности, часть оборудования не использовалась и находилась в складских помещениях. Также не было документов, подтверждающих прохождение периодической поверки электрокардиографа.Помимо этого, на момент проверки не сработала система речевого оповещения о пожаре.После вмешательства прокуратуры нарушения были оперативно устранены. В настоящий момент для приемно-карантинного отделения подготовлено помещение (две палаты), лекарства с истекшим сроком годности списаны, заключен договор на поверку находившегося на протяжении длительного времени без технического освидетельствования электрокардиографа, а также закуплены необходимые медицинские изделия для процедурных кабинетов.Организован и учет движения лекарственных препаратов в процедурных кабинетах с использованием системы «Честный знак».Расположенные на путях эвакуации двери оборудованы специальными устройствами самозакрывания, восстановлена система речевого оповещения автоматической пожарной сигнализации.В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что окончательное устранение нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности остаётся на контроле ведомства.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области