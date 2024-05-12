В Муроме при проверке спортшколы зафиксированы нарушения санитарных требований и пожарной...

В Муроме при проверке спортшколы зафиксированы нарушения санитарных требований и пожарной безопасности.Речь идёт про спортшколу «Верба». В пресс-службе прокуратуры Владимирской области рассказывают: установлено, что в нарушение требований санитарных правил, в помещении бассейна спортшколы на полу обнаружены повреждения плиточного покрытия (в виде трещин и сколов):«… В помещении спортивного зала наблюдаются повреждения стен и потолка в виде отслоения покрасочного слоя, сколов и следов протекания. Кроме того, выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. Так, на момент проверки на дверях лестничной клетки административного здания были сняты приспособления для самозакрывания дверей, а в здании физкультурно-оздоровительного комплекса звуковые оповещатели не были обозначены знаком пожарной безопасности...» - поясняют в ведомстве.Не всё в порядке оказалось и с люком чердачного помещения административного здания, отсутствовала информация о месте размещения ключей, ориентация плана эвакуации и др.По результатам проведенной проверки прокурором директору МБУ «Спортивная школа «Верба» внесено представление.Сообщается, что в отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области