В одной из деревень Гороховецкого района ранним утром произошёл крупный пожар Как сообщает...

В одной из деревень Гороховецкого района ранним утром произошёл крупный пожарКак сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, сегодня — 12 мая (2024 года) в 5 утра в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, деревня Ивачево, улица Центральная, дом № 8, на предварительной площади - 111 квадратных метров.Уточняется: информация о погибших и пострадавших не поступала.Известно, что к ликвидации утреннего пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава от МЧС.Жителям Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области