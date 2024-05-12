В деревне Гороховецкого района произошёл крупный пожар.

По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, в пять часов утра 12 мая поступил вызов. На территории частного участка в деревне Ивачево загорелся дом.По предварительным данным площадь возгорания составила 111 квадратов. Для устранения огня понадобилось 5 единиц техники 14 сотрудников личного состава МЧС.