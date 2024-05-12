Владимирцы смогут увидеть премьеру полнометражного мультфильма Пушкин и Михайловское. Начало. К...

Владимирцы смогут увидеть премьеру полнометражного мультфильма "Пушкин и Михайловское. Начало."К 225-летию любимого поэта. Отечественные кинотеатры готовятся к премьере полнометражного мультфильма "Пушкин и Михайловское. Начало."В прокат картина выйдет 6 июня. И посмотреть ее можно по Пушкинской карте.Семейное полнометражное анимационное кино рассказывает о том, как молодой Александр Сергеевич оказался в ссылке - в Михайловском.Вместе с настоящими друзьями он переживает смешные, увлекательные и загадочные приключения, которые вдохновляют его на творчество.Сюжет полон биографических отсылок. Мультфильм сопровождают стихи Пушкина и красивая музыка.