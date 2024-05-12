Дмитрий Гоменюк из Владимира занял третье место в Кубке России от Американской лиги NPC Worldwide. Соревнования проходили 11 мая в Калининграде. Об этом рассказал журналист из Юрьев-Польского

Дмитрий Гоменюк из Владимира занял третье место в Кубке России от Американской лиги NPC Worldwide. Соревнования проходили 11 мая в Калининграде. Об этом рассказал журналист из Юрьев-Польского Сергей Трубкин. Владимирец участвовал как бодибилдер в категории Men’s Physique (пляжный бодибилдинг). Вместе с бронзовой медалью Дмитрий получил сертификат на Pro Qualification, благодаря чему он сможет соревноваться в