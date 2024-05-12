Владимирские выпускники узнали, как эффективно подготовиться к ЕГЭ по математике. Во Владимирской...

Владимирские выпускники узнали, как эффективно подготовиться к ЕГЭ по математике.Во Владимирской области ЕГЭ в этом (2024) году будут сдавать 5 391 выпускник 11-классов.Все без исключения сдают русский. Математика же разделилась. 43% ребят решили сдавать профильный уровень.В рамках онлайн-марафона Рособрнадзора «ЕГЭ – это про 100!» разработчик контрольных измерительным материалов ЕГЭ по математике Дмитрий Щербаков и учитель математики Анна Козина объяснили, что ждет выпускников на экзамене, и как «отшлифовать» полученные знания в течение оставшегося месяца.- Важнее всего сосредоточиться на повторении материалов.- Не пытайтесь заучить наизусть демоверсии, так как на ЕГЭ все равно встретятся другие задания.- К тяжелым заданиям можно делать несколько подходов.- Заранее определитесь, какие задания будут в приоритете и дадут максимальный бал. Постарайтесь переключить свой «ориентир» их изучение или повторение.- Избегайте ошибок по невнимательности и не торопитесь. Постарайтесь как можно тщательнее проверять свои ответы.Многие школьники предпочитают решать варианты целиком. Такая стратегия дает возможность распланировать время выполнения заданий на ЕГЭ, но все же регулярное тематическое повторение – это наиболее эффективный способ подготовки.Эксперты уточнили, что в большинстве заданий можно использовать любые способы решения задач. Главное — прийти к правильному ответу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений