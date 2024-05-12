Вместо мая — апрель: что происходит с погодой во Владимирской области? Погода в России отстает от...

Вместо мая — апрель: что происходит с погодой во Владимирской области?Погода в России отстает от климатического развития больше чем на месяц.Дело в том, что арктические воздушные массы двигаются с Северного Ледовитого океана на территорию нашей страны. И продолжится это «движение» до 14 мая.Погода, которая прогнозируется в российских регионах в эти дни, характерна для начала апреля, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.13-14 мая в области высокого атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков.Преобладающая температура воздуха ночью во Владимирской области 0…+4°, местами (в регионе) возможны заморозки до -2°, днем +8…13°С.Правда, синоптики Гидрометцентра России обнадёживают: «… на рабочей неделе придёт постепенное потепление. И перед выходными днями (16-17 мая) можно рассчитывать на двадцатиградусное тепло».Завтра — 13 мая во Владимире (и во Владимирской области) днём прогнозируется до +10°С. Без осадков. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный, до 3 метров в секунду. Ночью температура опустится до +3°С.Народный прогноз погоды на 13 мая:Если 13 мая вечером установилась тёплая и безоблачная погода, то лето будет сухим и ветреным.Если на закате - солнца выглядывает сквозь облака, то лето будет дождливое.Если вечером подул южный ветер, то летом часто будут грозы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений