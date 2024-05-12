Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении, совершивший покупки с чужих банковских...

Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении, совершивший покупки с чужих банковских карт.Гражданин Армении, не имеющий регистрации на территории РФ, 27 июля 2023 года нашел чужую банковскую карту. Решив воспользоваться ситуацией, он расплатился ею за 24 покупки в различных магазинах города, приобретая, в основном, алкоголь, сигареты и продукты питания.Остановился он только тогда, когда на карте закончились деньги, и в оплате очередной покупки ему было отказано.Кроме того, днем 10 сентября того же года злоумышленник забрал себе карту своего знакомого, оставленную без присмотра.В течение следующих трёх дней обвиняемый совершил ещё 26 покупок. Мужчина планировал продолжить походы по магазинам, но обнаружил, что карту потерял (когда был пьян).В итоге мужчина был задержан сотрудниками полиции, утверждено обвинительное заключение.«Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшим)... », - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений