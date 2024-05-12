Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении, совершивший покупки с чужих банковских...
Во Владимире перед судом предстанет гражданин Армении, совершивший покупки с чужих банковских карт.
Гражданин Армении, не имеющий регистрации на территории РФ, 27 июля 2023 года нашел чужую банковскую карту. Решив воспользоваться ситуацией, он расплатился ею за 24 покупки в различных магазинах города, приобретая, в основном, алкоголь, сигареты и продукты питания.
Остановился он только тогда, когда на карте закончились деньги, и в оплате очередной покупки ему было отказано.
Кроме того, днем 10 сентября того же года злоумышленник забрал себе карту своего знакомого, оставленную без присмотра.
В течение следующих трёх дней обвиняемый совершил ещё 26 покупок. Мужчина планировал продолжить походы по магазинам, но обнаружил, что карту потерял (когда был пьян).
В итоге мужчина был задержан сотрудниками полиции, утверждено обвинительное заключение.
«Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшим)... », - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений