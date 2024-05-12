Ночью 12 мая во владимирской больнице №4 на улице Каманина сработала пожарная сигнализация. Сигнал поступил в МЧС в 3 часа ночи, на тот момент в больнице находилось 125 человек, сообщили в

Ночью 12 мая во владимирской больнице №4 на улице Каманина сработала пожарная сигнализация. Сигнал поступил в МЧС в 3 часа ночи, на тот момент в больнице находилось 125 человек, сообщили в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что видимых признаков пожара нет. А сигнализация сработала из-за короткого замыкания в светильнике на третьем этаже.