60 км дорог, ведущих к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны, собираются отремонтировать во Владимирской области в этом году. Об этом сообщили в минтрансе. Так, в Собинском и

60 км дорог, ведущих к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны, собираются отремонтировать во Владимирской области в этом году. Об этом сообщили в минтрансе. Так, в Собинском и Кольчугинском районах отремонтируют 8 км участков дороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». В Собинском районе сделают подъезды к деревням Ермонино и Шелдяково, в Кольчугинском