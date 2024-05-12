Во Владимирской области отремонтируют более 60 км дорог, ведущих к памятникам Великой Отечественной...

Во Владимирской области отремонтируют более 60 км дорог, ведущих к памятникам Великой Отечественной войны.Праздник прошёл, но нерешённые задачи остались. В текущем (2024-м) году планируется отремонтировать более 60 километров дорог, которые соединяют населённые пункты с памятными местами. Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Стоит отметить, что некоторые мемориалы расположены вдали от основных трасс, поэтому часть пути к ним может проходить по местным и грунтовым дорогам.В Собинском и Кольчугинском районах отремонтируют свыше 8 км участков на автодороге опорной сети Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики.В Собинском районе автодорога обеспечивает подъезды к деревням Ермонино и Шелдяково, где расположены памятники павшим в годы Великой Отечественной войны землякам.А в Кольчугинском районе ремонт обеспечит подъезд к мемориалу Великой Отечественной войны в селе Дубки.Ещё на одной дороге опорной сети Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском районе отремонтируют участок протяжённостью более 1 км, обеспечив безопасный подъезд к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны в деревнях Осинки, Крутцы и селе Войново.В Юрьев-Польском районе на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский отремонтируют 4 участка общей протяжённостью свыше 25 км.Эта дорога проходит через десятки населённых пунктов, где расположены памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. Так, например, в сёлах Кумино и Андреевское расположены обелиски памяти погибшим воинам-землякам, а в Федоровском – памятник-мемориал «Слава павшим героям».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области