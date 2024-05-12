В городе Кольчугино в доме-интернате выявили многочисленные нарушения.

В апреле 2024 года в ходе проверки сотрудники Кольчугинской межрайонной прокуратуры нашли ряд нарушений. В доме-интернате для пожилых и людей с ограниченными возможностями в посёлке Блавлены не эксплуатировалось карантинное отделение.Также были найдены лекарственные препараты с истёкшим сроком годности. Некоторое техническое оборудование располагалось на складе и не использовалось, отсутствовали документы о проверках электрокардиографа. Пожарная система оповещения не работала.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на данный момент все нарушения исправлены. Привлечение должностных лиц к ответственности находится на контроле прокуратуры.