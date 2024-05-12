Врач-диетолог объяснил владимирцам, чем может быть вреден белый хлеб. В проекте Роспотребнадзора...

Врач-диетолог объяснил владимирцам, чем может быть вреден белый хлеб.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал россиянам (и владимирцам, в том числе), какие заболевания может спровоцировать употребление белого хлеба, и чем лучше заменить этот продукт в рационе.В процессе изготовления белого хлеба просеянная пшеничная мука лишается важных питательных веществ.В результате гликемический индекс продукта повышается, и он становится вредным для здоровья.К примеру, в непросеянной муке пищевых волокон в три раза больше. Поэтому крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, и в результате повышается уровень сахара в крови, возникает неприятная метаболическая реакция.Специалист уточнил: это приводит к болезням современного образа жизни - гипертонии, атеросклерозу, сахарному диабету, опухоли ряда локализаций, подагре.Так чем же заменить белый хлеб в рационе?Грубым, ржаным, цельнозерновым или многозлаковым хлебом. То есть такими сортами, в которых пищевых волокон больше.К примеру, хорошей альтернативой будет являться серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Медик пояснил, что он медленнее усваивается, и его гликемический индекс ниже.Также не следует сочетать белый хлеб с сахаром, маслом, маргарином и всевозможными спредами, - предупреждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений