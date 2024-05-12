Жители и гости Владимира любуются на уточку, которая поселилась в дупле огромной липы Говорят, эти...

Жители и гости Владимира любуются на уточку, которая поселилась в дупле огромной липыГоворят, эти скромные, но уютные апартаменты на бульваре Пушкина кряква облюбовала уже давно и гнездится там последние пару лет точно. Что тревожит знатоков животного мира.Прохожие то и дело заглядывают в дупло, фотографируют гнездо со вспышкой. Такое внимание может вынудить птицу оставить кладку раньше времени.Еще одна проблема - что от дупла до ближайшего водоема довольно далеко, а крякве рано или поздно предстоит отвести свой выводок к воде.В общем, биологи очень рассчитывают на сознательность людей. Сейчас важно не беспокоить маму-утку.Марина Липецкая, турист:- Это необычно, это здорово, это красиво даже! Она - замечательная мамочка. Спряталась от всех и в то же время, видите как, люди ее любят, кормят и знают про нее.