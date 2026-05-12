14 мая, в 17.30, во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт XXXIX Общегородской диктант. В этом году он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 200-летию со дня рождения

14 мая, в 17.30, во Владимирской областной научной библиотеке пройдёт XXXIX Общегородской диктант. В этом году он приурочен ко Дню славянской письменности и культуры и 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. Испытать себя может любой желающий — без ограничений по возрасту и роду занятий. Участие анонимное: каждому присваивается индивидуальный номер, по которому позже можно узнать