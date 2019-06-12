Накануне вратарь футбольной команды Зенит Андрей Лунев устроил скандал. Спортсмена доставили в полицейский участок.

Накануне вратарь футбольной команды "Зенит" Андрей Лунев устроил скандал. Спортсмена доставили в полицейский участок.Это произошло 12 июня около полудня в московском аэропорту "Внуково". Инцидент случился у стойки регистрации, когда молодой человек планировал вылетать в Санкт-Петербург. Прямо перед посадкой на борт он начал вести себя слишком вызывающе. Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на самолет.После этого у него завязался спор с представителем авиакомпании "Россия". Он разговаривал с сотрудником на повышенных тонах, нецензурно выражался и публично оскорблял его. Коллеги немедленно вызвали полицию.В итоге, Лунева задержали представители правоохранительных органов идоставили в отделение полиции воздушной гавани. Спортсмен сопротивления не оказывал.Позже медицинская экспертиза выявила у вратаря "Зенит" алкоголь в крови. Его количестве составило 0,77 промилле. На данный момент в отношении российского вратаря составили протокол о мелком хулиганстве.Отметим, Андрей с командой возвращались из Кипра после футбольного матча. Он был запасным вратарем, и в этой игре сидел на скамейке.