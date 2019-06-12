В поселке Таежный Богучанского района Красноярского края горит штабелированный лес на площади 20 тысяч квадратных метров. По информации МЧС России, на территории промбазы загорелся штабель леса высотой 15-20 метров.

В поселке Таежный Богучанского района Красноярского края горит штабелированный лес на площади 20 тысяч квадратных метров. По информации МЧС России, на территории промбазы загорелся штабель леса высотой 15-20 метров.В настоящее время существует угроза распространения огня, при этом расстояние до жилого сектора составляет 500-700 метров. Тушение огня осложнено отсутствием расположенных поблизости водоемов.На месте происшествия работают 18 человек и шесть единиц техники, группировка по тушению пожара увеличивается. Для ликвидации возгорания к месту ЧП выдвинулся пожарный поезд, передает ТАСС.