В Государственной думе подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта, чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков.

В Государственной думе подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта, чтобы люди, больные наркоманией, не наказывались на равных с распространителями наркотиков.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин.Парламентарий пояснил, что предлагается смягчить наказание по 2 и 3 части 228-й уголовной статьи. Речь идет о покупке наркотиков не для продажи, а для себя – в том случае, если человек болен наркоманией.Брыкин сообщил, что эту идею поддержали в Верховном суде России и министерстве внутренних дел РФ.Говоря о вариантах снижения сроков наказания, депутат подчеркнул, что пока обсуждаются несколько вариантов, а также вопрос применения административной ответственности за использование таких веществ как насвай и снилс.Глава рабочей группы рассказал, что в случае принятия закона, он будет иметь обратную силу и таким образом будут пересмотрены приговоры по уже осужденным лицам. Он не исключил, что внесение документа произойдет еще до конца весенней сессии.В настоящее время приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта в крупном размере карается лишением свободы от 3 до 10 лет. В особо крупном размере это наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.