Пользователи социальной сети заметили странные изменения на аккаунте Дмитрия Медведева. Оказалось, это дело рук профессиональных хакеров.

Пользователи социальной сети заметили странные изменения на аккаунте Дмитрия Медведева. Оказалось, это дело рук профессиональных хакеров.Необычные сообщения от имени премьер-министра нашей страны были размещены в ответ на пост посла республики Ирак в России Хайдара Мансур Хади. Записи были сделаны на английском языке.Некоторое время спустя в пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева подвергся атаке из вне. "Действительно, зафиксирован взлом страницы", – сообщила пресс-служба.Как отмечается, контроль над аккаунтом уже восстановлен, а все записи удалены.Виновных пока не обнаружили.Напомним, недавнопремьер-министр России Дмитрий Медведев выступал на Международной конференции труда. На этом мероприятии он сделал весьма необычное заявление. Как писали ранее , в скором времени люди смогут рассчитывать на четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе.