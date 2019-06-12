Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш. По их словам, у Ассанжа - проблемы со здоровьем. Он сильно истощен физически и морально.

Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш. По их словам, у Ассанжа — проблемы со здоровьем. Он сильно истощен физически и морально.Те временем, в минюсте США заявили, что в Великобританию направлен запрос на экстрадицию Ассанжа. Очередное слушание по делу должно пройти на днях, напоминает телеканал "Россия 24".В штатах основателю WikiLeaks может грозить длительный тюремный срок или даже смертная казнь — за публикацию расследований военных преступлений США.