Сборная Италии по футболу одержала четвертую победу в оброчном турнире чемпионата Европы 2020. Выиграв у сборной Боснии и Герцеговины с результатом 2:1, итальянцы уверенно возглавляют таблицу в группе J.

Сборная Италии по футболу одержала четвертую победу в оброчном турнире чемпионата Европы 2020. Выиграв у сборной Боснии и Герцеговины с результатом 2:1, итальянцы уверенно возглавляют таблицу в группе J.Первый тайм матча в Турине остался за боснийцами. На 32 минуте Эдин Джеко поразил ворота итальянцев, которые защищал Сальваторе Сиригу. Хозяева отыгрались вскоре после перерыва. Красивый удар по летящему мячу нанес Лоренцо Инсинье. Сборная Италии продолжала атаковать и была вознаграждена. За четыре минуты до финального свистка Марко Верратти после передачи Инсинье забил победный мяч.Сборная Греции снова проиграла дома. На этот раз команде Армении 2:3. У победителей голы на свой счет записали Александр Карапетян, Геворг Казарян и Тигран Барсегян. У греков отличились Карлос Зека и Костас Фортунис. Финны в гостях были сильнее сборной Лихтенштейна 2:0. По мячу забили Теему Пукки и Беньямин Кельман.Итальянцы идут первыми, набрав 12 очков из 12 возможных. 9 очков у сборной Финляндии, 6 набрала команда Армении. У греков и боснийцев по 4 очка. Замыкает таблицу сборная Лихтенштейна, потерпевшая четыре поражения.