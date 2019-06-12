Кадры от здания Главного следственного управления ГУ МВД: журналист Иван Голунов освобожден, с него сняты все обвинения.

Кадры от здания Главного следственного управления ГУ МВД: журналист Иван Голунов освобожден, с него сняты все обвинения. Как сообщили в пресс-бюро ФСИН, с него сняли электронный браслет.Телеканал "Россия 24" в прямом эфире показал, как Голунов вышел из здания и ответил на первые вопросы журналистов.Журналиста интернет-издания "Медуза" задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В полиции утверждали, что при досмотре и обыске у Голунова нашли мефедрон и кокаин. С обвинениями Голунов не был согласен. В субботу Никулинский суд Москвы отказался отправить его в СИЗО и принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.Ранее стало известно, что уголовное преследование Ивана Голунова прекращено. По словам министра внутренних дел Владимира Колокольцева, решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления" в результате проведения комплексных экспертиз — биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической.Также, как заявил министр, он будет ходатайствовать перед президентом об освобождении от должности двух генералов — начальника УВД по ЗАО Москвы и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.Правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые задержали Ивана Голунова даст Следственный комитет. На всех этапах это дело было под строгим общественным контролем, и, как отметили в Совете по правам человека, освобождение журналиста — это победа гражданского общества. Такое же мнение озвучила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова: по ее словам, освобождение Голунова говорит о наличии диалога между властью и обществом.