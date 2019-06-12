Артистка рассказала о своих слабостях. Кристина Асмус любит есть ночью.

Артистка рассказала о своих слабостях. Кристина Асмус любитесть ночью.В личном Instagram знаменитостьпризналась поклонникам, что вечерами она чувствует сильный голод. В такиемоменты ей очень сложно сдерживаться от приступов обжорства. Если утромКристина Асмус может отказать себе во вкусностях, то вечером она не в силах справитьсяс желанием."Мне всегда хочется есть именнопо ночам 🤦🏼‍♀️Утром с кофейком слегка заморить червячка – святое дело. В течение дня не особо🍽 Но вот вечером/ночью, когда прихожуоткуда-нибудь домой – ящик Пандоры открывается и я ем и плачу, ем и плачу 🤪😭 У вас также? Тожененавидите себя? Как связать себе руки??? (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала о постыдныхпривычках Кристина Асмус.Поклонники поддержали артистку, отметив, что эта проблемасвойственна многим. Они успокаивали звезду, мол, на вашей фигуре приступы зверскогоаппетита не сказываются."Кушай ,кушай с такойфигуркой 🍬🍭🌷можно и нужно и днем и ночью", "По вам както и не скажешь что вы ночная жрица 😂😂😂", "Если честно, не похоже что вы вообще едите)))", – писали обыватели.Меж тем некоторые пользователиСети намекнули Кристине Асмус, что хороший аппетит может быть признакомбеременности. Они принялись выяснять, не готовится ли артистка подарить мужуГарику Харламову второго ребенка. "А может кто то ждет Гарика младшего?)))", – отметила подписчица. "Яждала ваш комментарий)", – пошутила Кристина Асмус в ответ.