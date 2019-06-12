Пожарный удалось локализовать на всей площади – 20 тысяч квадратных метров, - штабеля леса, загоревшиеся в на территории промбазы в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края.

Пожарный удалось локализовать на всей площади – 20 тысяч квадратных метров, — штабеля леса, загоревшиеся в на территории промбазы в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края.Ранее существовала угроза распространения огня на находящийся рядом жилой массив, но позже она была снята, передает ТАСС. Тушение пожара было значительно осложнено отсутствием расположенных рядом с местом ЧП водоемов. Для тушения огня к место пожара выдвинулся пожарный поезд. В общей сложности борьбу с огнем ведут 18 человек и шесть единиц техники.