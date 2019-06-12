Ксения Бородина выложила в Stories в своем Instagram пост. Ведущая поделилась своим мнением после случившегося.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-06-2019-kseniya-borodina-razdavlena-postupkom-syna-alibasova.html" target="_blank">Ксения Бородина раздавлена поступком сына Алибасова</a> - Ксения Бородина выложила в Stories в своем Instagram пост. Ведущая поделилась своим мнением после случившегося.
[url=https://33live.ru/novosti/12-06-2019-kseniya-borodina-razdavlena-postupkom-syna-alibasova.html]Ксения Бородина раздавлена поступком сына Алибасова[/url] - Ксения Бородина выложила в Stories в своем Instagram пост. Ведущая поделилась своим мнением после случившегося.