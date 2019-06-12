Телеведущая похвасталась новым приобретением. Лера Кудрявцева рассказала о покупке в Instagram.

Телеведущая похвасталась новым приобретением. ЛераКудрявцева рассказала о покупке в Instagram.В Stories знаменитость опубликовалавидеозапись. В кадре рабочие устанавливают во дворе особняка телеведущийнадувной домик.Не сложно догадаться, что батут предназначен для игр маленькойнаследницы Леры Кудрявцевой. По какому поводу ведущая шоу "Секретна миллион" сделала дочери Марии такой роскошный подарок неизвестно. Девочкеисполнится годик только в августе.Отметим,долгоскрывала лицо дочери. Однако 1 июня, в День защиты детей, фанаты наконецувидели Машу во всей красе. Поклонники восторгаются девочкой, называют еекокеткой и куколкой.Добавим, что недавно и ее муж спортсмен Игорь Макаров возили дочь в Майами. В этовремя в эфире программы "Звезды сошлись" ее заменяла экс-солистка группы"Блестящие" звезда шоу "Дом-2" Ольга Орлова. Вернувшись из США Лера, вновьпреступила к работе. Кроме того она вошла в состав ведущих музыкальнойпремии "МУЗ-ТВ". Ее соведущими были Ксения Собчак и Максим Галкин.