В баре фешенебельного мюнхенского отеля Байеришер хоф фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.

В баре фешенебельного мюнхенского отеля "Байеришер хоф" фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.По имеющейся информации, в ночь на минувшую субботу Линдеманн пил пиво в баре вместе со свои знакомым и подружкой по имени Лана. Ранее некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать вместе с ним селфи, но Линдеманн ему отказал. Поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Конфликт закончился потасовкой: музыкант ударил обидчика своей спутницы локтем в лицо. Сотрудники отеля вызвали полицию.Как выяснилось, у получившего удар в лицо мужчины — перелом челюсти. Сам Линдеманн случившееся пока не прокомментировал, передает ТАСС.