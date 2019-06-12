В Сети бурно обсуждается выходка певца в адрес своей
коллеги по сцене. Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро,
разразившаяся критикой в адрес Сергея Лазарева в своем микроблоге в ЖЖ.
В Сети бурно обсуждается выходка певца в адрес своей
коллеги по сцене. Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро,
разразившаяся критикой в адрес Сергея Лазарева в своем микроблоге в "ЖЖ".
"Сереженька Лазарев обматерил Светочку Лободу
за то, что та взяла шесть тарелочек и очень этому радовалась… Светочка
тут же отписалась от Сереженьки в Инстаграме, а он не стал ее больше лайкать",
– с сарказмом пересказала скандальную ситуацию блогер. При этом она сравнила
артистов с детьми, которые ругаются из-за игрушек в
песочнице.
"В себе ли эти люди? Дерутся из-за тарелочек.
Радуются грамотам. Отписываются друг от друга в соцсеточках. Обижаются", -
поразмышляла Миро. При этом она отметила, что иногда ей кажется, что такого в
реальности быть не может.
"Алло, но где адекватность?" – вопрошает
блогер. Она уверена, что нельзя на полном серьезе ругаться "из-за сувениров". "Может
быть, если уж они ведут себя словно дети, с ними и нужно, как с детьми – дать
ремешком по задницам, поставить в угол, лишить сладкого и запретить совокупляться,
чтобы не бузили?", – заключила Лена Миро, придумав "наказание" для нагрубившего
Лободе Сергея Лазарева.
Как писали "Дни.ру", со слов очевидцев,
конфликт случился за кулисами премии МУЗ ТВ. Финалист минувшего конкурса
"Евровидение-2019" взъелся на Светлану Лободу на глазах у звездных
коллег. Однако во время своего эффектного выступления певица обнаружила,
что неожиданно опустел звездный VIP. Многие обвинили в этом ,
который якобы подговорил коллег покинуть зал.
Напомним, позже о ситуации высказался сам
. Певец намекнул, что все это – выдумка. "Сын брата свахи
жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!!!" – написал артист в своем
микроблоге в соцсети.