В Сети бурно обсуждается выходка певца в адрес своей коллеги по сцене. Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро, разразившаяся критикой в адрес Сергея Лазарева в своем микроблоге в ЖЖ.

В Сети бурно обсуждается выходка певца в адрес своейколлеги по сцене. Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро,разразившаяся критикой в адрес Сергея Лазарева в своем микроблоге в "ЖЖ"."Сереженька Лазарев обматерил Светочку Лободуза то, что та взяла шесть тарелочек и очень этому радовалась… Светочкатут же отписалась от Сереженьки в Инстаграме, а он не стал ее больше лайкать",– с сарказмом пересказала скандальную ситуацию блогер. При этом она сравнилаартистов с детьми, которые ругаются из-за игрушек впесочнице."В себе ли эти люди? Дерутся из-за тарелочек.Радуются грамотам. Отписываются друг от друга в соцсеточках. Обижаются", -поразмышляла Миро. При этом она отметила, что иногда ей кажется, что такого вреальности быть не может."Алло, но где адекватность?" – вопрошаетблогер. Она уверена, что нельзя на полном серьезе ругаться "из-за сувениров". "Можетбыть, если уж они ведут себя словно дети, с ними и нужно, как с детьми – датьремешком по задницам, поставить в угол, лишить сладкого и запретить совокупляться,чтобы не бузили?", – заключила Лена Миро, придумав "наказание" для нагрубившегоЛободе Сергея Лазарева.Как писали "Дни.ру", со слов очевидцев,конфликт случился за кулисами премии МУЗ ТВ. Финалист минувшего конкурса"Евровидение-2019" взъелся на Светлану Лободу на глазах у звездныхколлег. Однако во время своего эффектного выступления певица обнаружила,что неожиданно опустел звездный VIP. Многие обвинили в этом ,который якобы подговорил коллег покинуть зал.Напомним, позже о ситуации высказался сам. Певец намекнул, что все это – выдумка. "Сын брата свахижены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!!!" – написал артист в своеммикроблоге в соцсети.