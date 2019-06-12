Президент Франции Эммануэль Макрон отправит своему американскому коллеге Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что прежний, посаженный возле Белого дома в ходе встречи двух глав государств, погиб.

Президент Франции Эммануэль Макрон отправит своему американскому коллеге Дональду Трампу новый дуб после того, как стало известно, что прежний, посаженный возле Белого дома в ходе встречи двух глав государств, погиб.Как передает РИА Новости, об этом руководитель Пятой республики проинформировал мировую общественность в интервью швейцарскому телеканалу RTS.Такое решение он принял после того, как на прошлой неделе французская газета Le Monde сообщила, что дуб, который в апреле 2018 года посадили в США Трамп и Эммануэль Макрон, в ходе визита последнего в честь 250-летия отношений между Америкой и Францией, погиб.Печальное известие подтвердило другое французское издание Le Figaro, рассказав, что дуб не выдержал американский карантинный фитосанитарный контроль после посадки.