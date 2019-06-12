Град размером с теннисный мяч выпал во вторник в некоторых районах Баварии. Все живы, но несколько человек получили ранения, повреждены автомобили и даже здания. Это - последствия шторма, который накрыл юг Германии. Порывы ветра - выше ста километров в час.

Град размером с теннисный мяч выпал во вторник в некоторых районах Баварии. Все живы, но несколько человек получили ранения, повреждены автомобили и даже здания. Это — последствия шторма, который накрыл юг Германии. Порывы ветра — выше ста километров в час. В аэропорту Мюнхена задержаны несколько рейсов, сообщает телеканал "Россия 24". Не ходят и поезда — из-за поваленных деревьев