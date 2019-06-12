Актер Стас Садальский восхищен стойкостью продюсера группы На-на. Бари Алибасов, по его мнению, чудом пришел в себя.

Актер Стас Садальский восхищен стойкостью продюсера группы "На-на".Бари Алибасов, по его мнению, чудом пришел в себя.В личном Instagram Садальский опубликовал снимок избольничной палаты. В кадре опутанный проводами Бари Алибасов запечатлен вместес единственным сыном. Несмотря на проблемы со здоровьем шоумен продолжаетулыбаться.Тот факт, что Бари Алибасов вышел из комы, актер назвал настоящимчудом. Стас отметил, что щелочь, которой отравился продюсер группы "На-на",приводит к летальному исходу уже при приеме внутрь 10-15 граммов, но шоуменсумел выкарабкаться."Джингл бэлз Короче, Склихфосовский) О чудо!Смертельная доза едких щелочей КРОТА при приемевнутрь – 10-15 г... Но врешьАлибасова "Кротом" не возьмешь Одно слово -ЧУДО! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал СтасСадальский.Напомним, в ночь на 5 июня был госпитализирован. Продюсер перепутал средство для очистки труб "Крот" спитьевым йогуртом и сделал глоток. Бытовая химия оставила ожоги пищеводачетвертой степени, а также повредила желудок и дыхательные пути создателягруппы "На-На".Сейчас шоумен находится в больнице в тяжелом состоянии.Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в себя. не может говорить и временно потерял память.