Звезда 90-х переживает непростой период. Певец Шура остался без квартиры, столкнулся с онкологией и алкоголизмом.

Звезда 90-х переживает непростой период. Певец Шура осталсябез квартиры, столкнулся с онкологией и алкоголизмом.В личном Instagram вокалист опубликовал свежий снимок. Вкадре певец Шура держит на ладони вставные зубы. За спиной у артиста сумки, коробки, чемоданы и одежда грудой свалены у стены."Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы", -пошутил Шура. Интернет-обыватели, зная о бедах, которые одолели знаменитость,откликнулись на предложение и выразили готовность приобрести вставную челюсть.Напомним, пару лет назад стало известно, что роскошной квартиройпевца Шуры завладели черные риелторы. Вокалист через суд пытался доказать, что егоединственное жилье присвоили обманным путем.В программе "Привет, Андрей!" он поведал, чтокупил апартаменты в 2003 году за 100 тысяч. В то время он употреблял наркотики,и ему предложили переписать недвижимость на других людей. В итоге владелецнедвижимости лишился собственности из-за долгов, а вокалиста выкинули на улицу.решил не отчаиваться, он вознамерился взять ипотеку.Меж тем вскоре врачи поставили ему страшный диагноз –онкология. Рак нашли довольно поздно. Звезде сделали операцию, он лишилсяодного яичка.После столкнулся с новой проблемой. Поговаривают,что артист злоупотребляет алкоголем и уже несколько раз проходил лечение внаркологической клинике, но пока безрезультатно.