Торжественные церемонии, приуроченные к Дню России, прошли в разных районах тридцать третьего региона.

В разных районах Владимирской области состоялись торжественные церемонии вручения паспортов, приуроченные к Дню России. Первые паспорта граждан Российской Федерации школьникам вручили сотрудники Отделов по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел на районном уровне.Обращаясь к юным гражданам с напутственными словами, сотрудники полиции желали мальчишкам и девчонкам быть патриотами своей страны, чтить и преумножать традиции, добиваться высоких результатов в учебе, творчестве и спорте.Правоохранители и присутствовавшие на церемониях представители Совета ветеранов и органов местного самоуправления рассказали ребятам о правах и обязанностях, которыми они наделяются вместе с вручением паспорта, об основных законах Российской Федерации и о других аспектах правовой сферы.По общему мнению школьников, этот день стал одним из самых важных в их жизни.