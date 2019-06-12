Герцогиня Сасскеская не хотела присутствовать на параде, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II. Меган Маркл пришлось делать вид, что она всем довольна.

ГерцогиняСасскеская не хотела присутствовать на параде, посвященномофициальному дню рождению королевы Елизаветы II. Меган Маркл пришлось делать вид, что она всемдовольна.Жена принца Гарри появилась на знаменном марше впервыепосле рождения сына Арчи. В Букингемский дворец Меган Маркл прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.Во время поездки герцогиня Сассекская выгляделадовольной и улыбалась. Однако ее подруга рассказала, что Меган Маркл "отчаянно"не хотела принимать участие в торжествах.Причина, как утверждаетзнакомая жены принца Гарри, проста: после родов герцогиня Сассекская еще непришла в форму и не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной КейтМиддлтон, сообщает US Weekly.Меган Маркл выбрала для торжества свободныйкостюм темно-синего цвета от Givenchy, чтобы скрытьрасплывшуюся фигуру. Жена принца Уильяма же повторила шикарный образ испанской королевыЛетисии, представ в элегантном желтом наряде.Еще одной причиной, покоторой не хотела ехать на парад, был грудной ребенок. ГерцогиняСассекская опасается оставить малыша даже на минуту.Как писали "Дни.ру", 93-летняя королева ВеликобританииЕлизавета II приехала на торжество в отдельной карете. ЕеВеличество отдала предпочтение белому костюму в клетку. Обозреватели решили,что Елизавета II выглядела слишком серьезной на фоне и другихчленов монаршей семьи.