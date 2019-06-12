Сначала убрать палатки от госучреждений, а потом вести публичные переговоры. Только на таких условиях новое правительство Молдавии готово обсуждать выход из политического кризиса с недавней партией власти. При этом ее лидер олигарх Плахотнюк больше суток не появляется на публике.

Сначала убрать палатки от госучреждений, а потом вести публичные переговоры. Только на таких условиях новое правительство Молдавии готово обсуждать выход из политического кризиса с недавней партией власти. При этом ее лидер олигарх Плахотнюк больше суток не появляется на публике. А коалицию пророссийских и проевропейских сил сообща поддерживают Москва, Брюссель и Вашингтон.Сторонники демократической партии, свезенные в Кишинев еще в воскресение, продолжают блокировать правительство. Но активным протест назвать сложно — новые члены кабинета министров не пытаются проникнуть в здание. К тому же в Кишиневе 35 градусов. И протестующие, и силовики отдыхают в тени.Кого и почему поддерживают протестующие, сформировать четко не могут. Говорят общими фразами."Мы хотим, чтобы пенсии росли, заводы работали", — поясняют протестующие.Многие вообще отказываются от комментариев, будто стесняются политической активности. Город продолжает жить своей жизнью. Кишиневцы на палаточный лагерь стараются не обращать внимания.Новое правительство и парламент поддерживает не только большинство внутри страны. Их признали и в Европе, и в США, и Россия. Поэтому президент Игорь Додон действует решительно. Сегодня он отменил декрет о роспуске парламента, который накануне подписал прежний премьер Павел Филип.Парламент сегодня действительно заседал. Депутаты от социалистов и блока АКУМ, без участия демократов. Те заседания просто играют. Даже приняли в первом чтении законопроект о возвращении пропорциональной системы голосования на выборах. Сейчас в стране действует смежная. Продолжается и процесс формирования правительства. Присягу сегодня приняли министры экономики, финансов и иностранных дел. Несмотря на их возражения, политический процесс продолжает идти, заставляет демократическую партию в очередной раз призывать оппонентов к диалогу.На диалог и социалисты, и члены блока АКУМ согласны, но на своих условиях. Напомним, политический кризис в Молдавии возник после того, как в выходные социалисты и проевропейских блок объединились в коалицию и смогли выбрать новое правительство. Однако подконтрольное демократической партии прежнее правительство в отставку уйти отказалось. Свое слово должна сказать Венецианская комиссия Совета Европы. Она следит за соблюдением конституционных норм. Решение вынесет в течение ближайших 10 дней.Между тем лидер партии демократов Владимир Плахотнюк второй день нигде не появляется и комментариев не дает. Но палаточный лагерь под окнами правительства продолжает стоять, точнее полулежать.