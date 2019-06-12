12.06.2019

2019-06-12 19:20:19

Попавшую в аварию россиянку не выпускают США

Туристка из России попала в ДТП в США. Ей выставили счет в 20 000 тысяч долларов и не выпускают из страны.



Даша Белая решила отпраздновать день рождения в Штатах. Вместе с подружкой взяли напрокат кабриолет и поехали кататься, после чего попали в ДТП. Девушку спасли, а потом предъявили счет. Из-за долгов Даше отказываются проводить операцию, чтобы она снова смогла ходить. Более того, ее не выпускают из страны, передает Telegram-канал Life Shot.