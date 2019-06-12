Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Порту. Португальский клуб видит в 41-летнем Буффоне замену испанцу Икеру Касильясу.

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Порту". Португальский клуб видит в 41-летнем Буффоне замену испанцу Икеру Касильясу.Икер Касильяс из-за болезни сердца вынужден завершить карьеру. "Порту" ищет замену испанцу. Рассматривается кандидатура Буффона, объявившего об уходе из "Пари Сен-Жермен", сообщает "Спорт-Экспресс".Прошлый сезон Джанлуиджи провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции. Но по окончанию французского первенства Буффон не стал продлевать контракт с ПСЖ и покинул клуб.