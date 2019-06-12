Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июня 2019 года.Ксения Бородина выложила в Stories в своем Instagram пост. Ведущая поделилась своим мнением после случившегося.Теледива опубликовала скриншот фотографии, где Алибасов-младший делает селфи со своим отцом. Бари накануне пришел в себя, еще плохо понимает, где он и что произошло. Он лежит с капельницами на больничной койке.В Сети бурно обсуждается выходка певца в адрес своей коллеги по сцене. Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро, разразившаяся критикой в адрес Сергея Лазарева в своем микроблоге в "ЖЖ"."Сереженька Лазарев обматерил Светочку Лободу за то, что та взяла шесть тарелочек и очень этому радовалась… Светочка тут же отписалась от Сереженьки в Инстаграме, а он не стал ее больше лайкать", – с сарказмом пересказала скандальную ситуацию блогер. При этом она сравнила артистов с детьми, которые ругаются из-за игрушек в песочнице.Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. Алла Пугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки.В личном Instagram королева отечественной эстрады опубликовала свежее видео. В кадре шестилетние близнецы Лиза и Гарри осваивают ролики.Пока вся страна следит за судьбой Бари Алибасова, произошел неприятный инцидент, связанный с продюсером. Стало известно, что из его квартиры сбежал кот Чуча породы сфинкс.Герцогиня Сасскеская не хотела присутствовать на параде, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II. Меган Маркл пришлось делать вид, что она всем довольна.Жена принца Гарри появилась на знаменном марше впервые после рождения сына Арчи. В Букингемский дворец Меган Маркл прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июня 2019 года, читайте в и специальных .