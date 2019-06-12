Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. Алла Пугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки.

Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. АллаПугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки.В личном Instagram королева отечественной эстрадыопубликовала свежее видео. В кадре шестилетние близнецы Лиза и Гарри осваиваютролики.Наследники знаменитостей сосредоточено учились держать равновесие.Подобные развлечения могут быть травмоопасны, поэтому ребятам выдали шлемы и налокотники."Если долго мучиться, что-нибудь получится (орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала пост Алла Пугачева.Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013года. Детей для родила суррогатная мать – 18 летназад певица заморозила яйцеклетки.Дети знаменитости развиты не по годам. Примадонна и ее муж тратятогромные средства на обучение близнецов. Например, посещение французскогодетского сада обходится в 390 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, унаследников есть гувернер, который окончил Сорбонну и две няни.