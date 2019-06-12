Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. Алла
Пугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки.
Примадонна похвасталась успехами своих младших детей. Алла
Пугачева и Максим Галкин купили любимым близнецам роликовые коньки.
В личном Instagram королева отечественной эстрады
опубликовала свежее видео. В кадре шестилетние близнецы Лиза и Гарри осваивают
ролики.
Наследники знаменитостей сосредоточено учились держать равновесие.
Подобные развлечения могут быть травмоопасны, поэтому ребятам выдали шлемы и налокотники.
"Если долго мучиться, что-нибудь получится (орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала пост Алла Пугачева.
Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013
года. Детей для родила суррогатная мать – 18 лет
назад певица заморозила яйцеклетки.
Дети знаменитости развиты не по годам. Примадонна и ее муж тратят
огромные средства на обучение близнецов. Например, посещение французского
детского сада обходится в 390 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, у
наследников есть гувернер, который окончил Сорбонну и две няни.