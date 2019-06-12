В ночь на среду. 12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет. Агентство САНА утверждает, что ракеты были выпущены Израилем.

В ночь на среду. 12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет. Агентство САНА утверждает, что ракеты были выпущены Израилем.В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб, жертв нет, передает РИА Новости.Как утверждает сирийское государственное телевидение, после нанесения ракетного удара Израиль начал создавать электронные помехи сирийским радарам.