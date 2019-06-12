Вышедшее в ФНЛ московское Торпедо укрепляет состав. В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко.

Вышедшее в ФНЛ московское "Торпедо" укрепляет состав. В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко.Трехкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита" 33-летний Александр Рязанцев подписал с черно-белыми контракт сроком на один год. В прошлом сезоне Рязанцев играл в ФНЛ за "Химки".Вернулся в родной клуб 36-летний нападающий Игорь Лебеденко. В прошлом сезоне Лебеденко выступал за воронежский "Факел" и стал вторым бомбардиром ФНЛ.