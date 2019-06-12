В Брюсселе играли соперники сборной России по отборочному турниру чемпионата Европы сборные Бельгии и Шотландии. Бельгийцы выиграли 3:0 и продолжают лидировать в группе I.

В Брюсселе играли соперники сборной России по отборочному турниру чемпионата Европы сборные Бельгии и Шотландии. Бельгийцы выиграли 3:0 и продолжают лидировать в группе I.Шотландцы продержались почти весь первый тайм. Уже в добавленное арбитром время Ромелу Лукаку точно пробил головой после навеса Эдена Азара. Во втором тайме Лукаку забил свой второй мяч. С ударом Эдена Азара шотландский вратарь Дэвид Маршалл справился. Но первым к мячу успел Ромелу. Окончательный счет установил Кевин Де Брёйне незадолго до финального свистка.Сборная Бельгии выиграла 3:0. Одержав четыре победы, бельгийцы набрали 12 очков и возглавляют таблицу в группе I. На втором месте сборная России с 9 очками. По шесть очков у сборных Казахстана и Шотландии. У сборной Кипра осталось 3 очка. Команда Сан-Марино проиграла все четыре встречи.