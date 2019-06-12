Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Сборная Германии забила восемь безответных мячей в ворота команды Эстонии. Сборная Северной Ирландии в гостях обыграла белорусскую команду 1:0 и продолжает лидировать в группе.

Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Сборная Германии забила восемь безответных мячей в ворота команды Эстонии. Сборная Северной Ирландии в гостях обыграла белорусскую команду 1:0 и продолжает лидировать в группе.В Майнце сборная Германии еще в первом тайме отправила пять мячей в ворота сборной Эстонии. Два мяча на счету Марко Ройса, по разу отличились Серж Гнабри, Леон Горецка и Илкай Гюндоган. После перерыва картина не изменилась. Гнабри забил шестой мяч, Тимо Вернер – седьмой, а окончательный счет установил Леруа Сане. – 8:0.Сборной Северной Ирландии хватило гола Пэдди Макнейра, чтобы победить команду Белоруссии в Борисове 1:0. Североирландская сборная набрала 12 очков из 12 возможных и лидирует в группе С. У сборной Германии 9 очков в трех матчах. Голландцы набрали 3 очка в двух встречах. Сборные Белоруссии и Эстонии пока очков не имеют.