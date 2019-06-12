В Нижнем Новгороде сборная России по футболу проводит отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

В Нижнем Новгороде сборная России по футболу проводит отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.Сборная России очень мощно провела первый тайм. Наши футболисты создали множество голевых моментов у ворот Урко Пардо. Однако реализация оставляла желть лучшего. Мяч никак не хотел влетать в ворота гостей. Только на 38 минуте российская команда вышла вперед. Роман Зобнин бросил вперед Федора Кудряшова, а тот отдал точный пас на Алексея Ионова. Алексей пробил точно низом. На перерыв команды ушли при счете 1:0.А во втором тайме преимущество российской сборной сошло на нет. Шла равная борьба с большим количеством потерь у наших футболистов. Гости пытались угрожать воротам Гильерме. Правда, голевые моменты возникали у ворот киприотов, но они снова оставались неиспользованными. Упустили возможность забить второй мяч Артем Дзюба, Александр Головин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук.Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.