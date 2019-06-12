Стали известны результаты судебно-медицинской
экспертизы тела погибшей Евгении Исаенковой – возлюбленной экс-главы Раменского
района Подмосковья. Андрей Кулаков имеет все основания серьезно беспокоиться о
своем здоровье.
Стали известны результаты судебно-медицинской
экспертизы тела погибшей Евгении Исаенковой – возлюбленной экс-главы Раменского
района Подмосковья. Андрей Кулаков имеет все основания серьезно беспокоиться о
своем здоровье.
Из данных экспертизы следует, что зверски убитая женщина
не была беременна, сообщает Telegram-канал 112. Однако выводы экспертов
оказались еще более неожиданными и шокирующими.
Оказывается, Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, что
выяснилось лишь после ее смерти. Все прижизненные анализы женщины чистые. Ее
медицинские карты были изъяты следствием из всех медицинских учреждений, где
она наблюдалась.
Андрею Кулакову уже сообщили о том, что его здоровье в
опасности. Чиновник срочно сдал анализ в тюремной клинике. Проба на ВИЧ у
мужчины отрицательная. Однако точно узнать, заражен Андрей Кулаков или нет, можно
будет еще минимум через три месяца с момента последней любовной встречи с
Евгенией. Именно таков инкубационный период вируса иммунодефицита.
Также выяснилось, что у Андрея Кулакова была половая
близость с любовницей незадолго до ее смерти Евгении. "Секс был разнообразный.
Это тоже доказала экспертиза. Частички эпителия Кулакова обнаружены даже в
анальном проходе Исаенковой", – пишет Telegram-канал.
Кроме того, после вскрытия следствием телефона
погибшей оказалось, что перед выходом из дома она переписывалась именно с Андреем
Кулаковым. Исаенкова угрожала любовнику отказом в сексе и разрывом отношений.
Женщина аргументировала это тем, что устала от интима в машине и на съемных
квартирах. обещал, что скоро они будут жить вместе.
Напомним, зампредседателя
общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2
мая. Тело женщины обнаружили только 4 мая в ее иномарке на пустыре.
Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончалась от удушения. арестован обвинению в ее убийстве.