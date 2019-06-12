Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы тела погибшей Евгении Исаенковой – возлюбленной экс-главы Раменского района Подмосковья. Андрей Кулаков имеет все основания серьезно беспокоиться о своем здоровье.

Стали известны результаты судебно-медицинскойэкспертизы тела погибшей Евгении Исаенковой – возлюбленной экс-главы Раменскогорайона Подмосковья. Андрей Кулаков имеет все основания серьезно беспокоиться освоем здоровье.Из данных экспертизы следует, что зверски убитая женщинане была беременна, сообщает Telegram-канал 112. Однако выводы экспертовоказались еще более неожиданными и шокирующими.Оказывается, Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, чтовыяснилось лишь после ее смерти. Все прижизненные анализы женщины чистые. Еемедицинские карты были изъяты следствием из всех медицинских учреждений, гдеона наблюдалась.Андрею Кулакову уже сообщили о том, что его здоровье вопасности. Чиновник срочно сдал анализ в тюремной клинике. Проба на ВИЧ умужчины отрицательная. Однако точно узнать, заражен Андрей Кулаков или нет, можнобудет еще минимум через три месяца с момента последней любовной встречи сЕвгенией. Именно таков инкубационный период вируса иммунодефицита.Также выяснилось, что у Андрея Кулакова была половаяблизость с любовницей незадолго до ее смерти Евгении. "Секс был разнообразный.Это тоже доказала экспертиза. Частички эпителия Кулакова обнаружены даже ванальном проходе Исаенковой", – пишет Telegram-канал.Кроме того, после вскрытия следствием телефонапогибшей оказалось, что перед выходом из дома она переписывалась именно с АндреемКулаковым. Исаенкова угрожала любовнику отказом в сексе и разрывом отношений.Женщина аргументировала это тем, что устала от интима в машине и на съемныхквартирах. обещал, что скоро они будут жить вместе.Напомним, зампредседателяобщественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2мая. Тело женщины обнаружили только 4 мая в ее иномарке на пустыре.Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончалась от удушения. арестован обвинению в ее убийстве.