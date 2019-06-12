Россия и США не достигнут соглашения по вооружениям, пока Вашингтон не будет готов! С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Россия и США не достигнут соглашения по вооружениям, пока Вашингтон не будет готов! С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.В интервью "Уолл-стрит джорнал" он отметил: возобновление участия сторон в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности маловероятно. По словам Рябкова, отношения Москвы и Вашингтона даже хуже периода "холодной войны", так как прогнозировать что-либо сейчас сложно. Но нужно поддерживать двусторонние связи, избегая риска вооруженного столкновения.В феврале США заявили о выходе из договора, напоминает телеканал "Россия 24". Вашингтон обвинил Москву в нарушении соглашения. Россия обвинения отвергла и ответила зеркально.