Экс-руководителя волгоградского следственного управления, задержанного за покушение на главу региона, проверят на причастность к другим преступлениям. Генерал Музраев стал фигурантом громкого дела после того, как против него дал показания непосредственный заказчик преступления.

Экс-руководителя волгоградского следственного управления, задержанного за покушение на главу региона, проверят на причастность к другим преступлениям. Генерал Музраев стал фигурантом громкого дела после того, как против него дал показания непосредственный заказчик преступления.Высотка с видом на Волгу. С 22 этажа весь город, как на ладони. Элитный дом — место жительства высокопоставленных чиновников. Здесь квартиры у депутатов, сотрудников полиции, бизнесменов, следователей. Сюда тоже пришли с обысками силовики. Говорят, в разработке оказались все, кто имел отношение к главному фигуранту экс-руководителю волгоградского Следственного управления Михаилу Музраеву.Авторитетный генерал стал фигурантом уголовного дела о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Сразу после задержания Музраева доставили в Москву. Он один из самых узнаваемых и влиятельных в прошлом следователей. Региональным ведомством руководил с 2007 года. В 2018 году был отправлен в отставку.О задержании высокопоставленного генерала сообщили в центральном аппарате Следственного комитета России. Спецоперацию, проводимую совместно с ФСБ, уже назвали результатом большой чистки рядов от нечистоплотных сотрудников."В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе, в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области Михаил Музраев. Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, используя объективное расследование," – заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Волгоград. Ноябрь 2016 года. Несколько злоумышленников проникли на территорию частного дома, который находился в пользовании губернатора Андрея Бочарова. Облили горючей жидкостью одну из стен здания и подожгли. В тот момент глава региона находился внутри.Исполнителей преступления быстро задержали. Через них вышли и на вероятного организатора покушения — волгоградского бизнесмена Евгения Ремезова. По версии следствия, Ремезов взял под контроль Центральный рынок, создал схемы субаренды, которые позволяли в обход бюджета зарабатывать миллионы. Губернатор Бочаров попытался навести порядок."Он сделал все, чтобы от действия этих объектов недвижимости деньги шли в бюджет", — говорит член Общественной палаты Волгоградской области Светлана Казаченок.Ремезова поймали в Москве, этапировали в Волгоград две недели назад. Не исключено, что он как раз и дал показания против Музраева. Ранее привлечь его к ответственности было сложно. Но даже огромное влияние не спасло бывшего главного следователя. Теперь его самого ждет суд.